Alto Comissariado para as Migrações faz balanço positivo da integração de ucranianos

Lusa

Quase meio ano depois do início da guerra na Ucrânia, o Alto Comissariado para as Migrações faz um balanço positivo da integração dos refugiados da Ucrânia em Portugal. Não chegam a um milhar os que, entretanto, abandonaram o país ao abrigo do estatuto de proteção temporária. O ensino e a habitação continuam a ser os maiores desafios.