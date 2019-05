Alunos de Ovar, Felgueiras e Odemira na maior competição mundial para jovens cientistas

Lusa08 Mai, 2019, 17:43 | País

Os participantes portugueses são três das equipas vencedores da 12.ª Mostra Nacional de Ciência, que decorreu entre 31 de maio e 02 de junho de 2018, no Porto.

Os alunos são da Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar, da Escola Profissional de Felgueiras e da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias, em Odemira.

Pela área das ciências do ambiente, estudantes de Ovar ganharam o primeiro prémio nacional com um projeto de produção de bioplástico (biodegradável e resistente) a partir, por exemplo, de sobras de arroz confecionado em restaurantes e sementes de acácia, uma planta invasora.

Na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias, em Odemira, alunos testaram as condições para a degradação da esferovite com larvas do inseto tenébrio (mais conhecido por larva-da-farinha).

Um grupo de três jovens da Escola Profissional de Felgueiras concebeu uma pulseira com sensores que permite monitorizar a segurança de crianças nos infantários, sendo capaz, por exemplo, de bloquear portas e portões.

A Feira Internacional de Ciência e Engenharia (Intel ISEF) 2019 decorre nos Estados Unidos até 17 de maio. A iniciativa, anual, é considerada a maior competição mundial cientifico-tecnológica para jovens em idade escolar.

A Mostra Nacional de Ciência, que premeia anualmente em Portugal a criatividade de jovens nas áreas da ciência e tecnologia, é organizada pela Fundação da Juventude, com o apoio da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.