Alunos de professor da Universidade de Coimbra desmentem denúncias de propaganda russa

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

Alguns alunos do antigo responsável pelo Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra desmentem as acusações sobre o ensino de propaganda russa nas aulas. As denúncias de dois ativistas ucranianos, recorde-se, levaram à demissão de Vladimir Pliassov.