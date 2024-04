Alunos em calções e decotes largos podem não fazer exame na Secundária Pedro Nunes, em Lisboa

A escola baseia a decisão no regulamento interno, mas este documento, não é explícito.Contudo as regras internas nesta escola de Lisboa, pode servir para impedir os alunos de se apresentarem nas aulas e exames com calções curtos ou decotes pronunciados.

Esta medida não é isolada. Já outras escolas tentaram impor regras de vestuário e são exemplos, a secundária Filipa de Vilhena no Porto, o agrupamento de escolas Lopes Cardoso na Amadora e o agrupamento de escolas de Valadares em Gaia.