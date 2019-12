Alunos portugueses acima da média da OCDE em matemática e leitura

Os resultados são do Relatório PISA, divulgado esta terça-feira, que também refere que só 10 por cento dos alunos mais pobres conseguem atingir o topo do desempenho escolar.



O ministro da Educação diz que é preciso continuar a trabalhar e fazer com que a escola seja um verdadeiro elevador social.



Tiago Brandão Rodrigues destaca ainda o facto de Portugal ser o único país da OCDE que tem uma uma progressão positiva na última década.