Amadora-Sintra. Doentes urgentes com tempo de espera muito elevado

O site do SNS indicava, pelas 18h00 desta terça-feira, que o tempo de espera no Hospital Amadora-Sintra era superior a 26 horas para os doentes com pulseira amarela. No entanto, a RTP apurou que o serviço informático de monitorização dos tempos de espera está com um problema. As autoridades de saúde asseguram que o tempo de espera é, na realidade, de oito horas.





Mais concretamente, o site indicava pelas 18h00 que eram 31 os doentes urgentes a aguardar neste hospital e enfrentavam um tempo de espera de um dia, duas horas e 39 minutos.





Esta manhã, os tempos de espera para pacientes com pulseira amarela rondavam as 19 horas.





Pelas 18h00 registavam-se no Amadora-Sintra, segundo o site oficial, 64 doentes "pouco urgentes" (pulseira verde) com uma média de 17 horas e 45 minutos para serem observados.





Também de acordo com a plataforma, estavam a essa hora neste hospital seis doentes "não urgentes" (pulseira azul), com um dia, uma hora e 19 minutos de espera, e três doentes "muito urgentes" (pulseira vermelha) com um tempo médio de espera de uma hora e 13 minutos.

