Amazónia não vai recuperar da catástrofe ambiental

Foto: EPA

O Presidente do Brasil defende que os incêndios na Amazónia não devem ser pretexto para sanções internacionais. Jair Bolsonaro reage ao facto de França e Irlanda terem dito que chumbam o acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul se o Governo brasileiro não proteger a Amazónia.



Bolsonaro diz que quer proteger a floresta Amazónica e, para isso, decidiu envolver as forças armadas durante um mês no combate às atividades ilegais e às queimadas na Amazónia