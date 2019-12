Ambientalistas criticam manutenção deficiente do caudal do Mondego

O Governo garante que vai recuperar os diques que ruíram em Montemor-o-velho e que as obras estarão concluídas dentro de dois meses. Apesar destas garantias, os ambientalistas criticam a forma como tem sido feita a manutenção do caudal do Mondego.