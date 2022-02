Ameaça nuclear. João Gomes Cravinho diz que palavras de Putin "mostram desorientação"

O ministro português da Defesa descreveu as últimas palavras de Vladimir Putin como "irresponsáveis e extremamente perigosas". João Gomes Cravinho considera ainda que o acionamento do sistema de armas nucleares mostra "alguma desorientação" por parte do presidente russo.