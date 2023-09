Américo Aguiar é o novo bispo de Setúbal

"O Papa Francisco nomeou hoje D. Américo Manuel Alves Aguiar como Bispo de Setúbal", lê-se num comunicado da CEP enviado às redações.



Américo Aguiar, de 49 anos, tomará posse da sua nova diocese no dia 26 de outubro, data em que se completam 48 anos sobre a ordenação episcopal do primeiro bispo de Setúbal, Manuel Martins.



A diocese de Setúbal estava sem bispo titular desde o início de 2022, quando o atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, foi nomeado bispo de Leiria-Fátima.



Américo Aguiar, que no próximo dia 30 de setembro será criado cardeal no consistório a realizar no Vaticano, é o quarto bispo de Setúbal, depois de Manuel Martins, Gilberto dos Reis Canavarro e José Ornelas.

"Contente e animado" com nomeação que é a sua "cara"







O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, diz-se "contente, feliz e animado" pela sua nomeação para liderar a diocese cujo primeiro titular foi o seu conterrâneo Manuel da Silva Martins, que ali esteve entre 1975 e 1998.







"Estou contente, estou feliz, estou animado. Nem todos os portugueses têm de ir para fora do país para concretizar a sua vocação, não é? Portanto, estou muito feliz por poder corresponder e sinto verdadeiramente a mão de Deus nesta nomeação do Papa Francisco. É a minha cara", afirmou em declarações aos jornalistas numa conferência de imprensa no Porto.







Para o até agora bispo auxiliar de Lisboa e que no próximo dia 30 será elevado a cardeal, os pontos de coincidência de percursos entre ele e Manuel Martins são muitos e fazem com que sinta "as mãos de Deus" a trabalhar nesta nomeação.







"Há 48 anos, não sei quando é que foi o dia, mas no verão de 1975, era anunciado o primeiro bispo de Setúbal. E era um jovem de 48 anos, eu agora tenho 49. Um jovem de Leça do Balio, de onde também eu sou. Um jovem que era Vigário-Geral do Porto, que eu fui. Um jovem que foi responsável da Irmandade dos Clérigos, que eu também fui. Um jovem que ganhou a fama de "bispo vermelho", que agora também sou em razão das vestes cardinalícias", recordou Américo Aguiar, sublinhando as coincidências.



Depois, confessou: "Quando a gente vive, lê e passeia pela Sagrada Escritura, e vê relatos das figuras da Sagrada Escritura e do Povo de Deus, isto está lá assim. É óbvio que a gente está a ler, porque já passou. Agora, quando nós somos protagonistas do que está a acontecer, às vezes arrepia-nos sentirmos que é Deus que é o oleiro, que são as mãos Dele que estão aqui operar".



Quando soube da nomeação, de imediato começou a interessar-se pelo quotidiano de uma diocese que, muitas vezes, é marcada pelas dificuldades sociais, e não esquece a situação na Autoeuropa.





O novo bispo de Setúbal garante que está aberto a todos, desde a industria, à pesca e à universidade. "Podem contar comigo para tudo aquilo que é necessário. Estou de mangas arregaçadas, com toda a disponibilidade".



Américo Aguiar diz-se desde logo disponível para ajudar na resolução dos problemas de índole social, preocupação que diz nunca ter abandonado, apesar das características das missões que lhe foram atribuídas nos últimos anos. "Passei logo a sentir os sentimentos de aflição, de alegria, daquilo que é a vida de tantos homens e mulheres que vivem na península de Setúbal e que eu conheço deste contexto de ouvir dizer e de D. Manuel Martins, mas, entretanto, passaram 20, 30 anos. E, portanto, são centenas de milhares de homens e mulheres de boa vontade que eu saúdo com muito afeto e a dizer-lhes que não se preocupem, eu vou de peito aberto, vou de coração aberto, vou fazer caminho com eles".Américo Aguiar diz-se desde logo disponível para ajudar na resolução dos problemas de índole social, preocupação que diz nunca ter abandonado, apesar das características das missões que lhe foram atribuídas nos últimos anos.





Do que não tem dúvidas é de que ir para Setúbal "é um grande desafio", mostrando-se ciente dos problemas que urge resolver numa diocese que esteve quase dois anos sem bispo titular, depois da saída de José Ornelas, atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, para Leiria-Fátima.



Neste contexto, Américo Aguiar sublinha o papel desempenhado nos últimos quase dois anos pelo padre José Lobato como administrador diocesano, a quem apelida de herói, e destaca a entrega dos padres da diocese neste tempo em que estiveram sem bispo titular.





"Seja o que Deus quiser. Que há-de será uma coisa boa”, rematou.



Ordenado padre em 2001

Nascido em Leça do Balio, Matosinhos, em 12 de dezembro de 1973, Américo Aguiar foi ordenado padre em 2001 e bispo em 2019. É bispo auxiliar de Lisboa desde 1 de março de 2019.



É presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, tendo sido o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa, que se realizou em Lisboa entre 1 e 6 de agosto deste ano.