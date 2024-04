Amnistia destaca violência de género e contra migrantes e habitação em Portugal

Referente a 2023, o documento analisa 155 países e conclui que, no ano passado, as violações dos direitos humanos "foram generalizadas".

Para Portugal, a AI aponta o caso de sete agentes policiais que foram acusados de torturar imigrantes e que foram autorizados a retomar funções, diz que no ano passado persistiram as preocupações quanto a baixas taxas de acusação de violência doméstica, e recorda dados que indicam que o número de famílias sem habitação adequada triplicou em relação a 2018.

Em junho, o Tribunal da Relação de Évora absolveu um agente da polícia militar e reduziu as penas de quatro outros agentes condenados por tortura de imigrantes em Odemira, distrito de Beja.

Após uma suspensão inicial das funções, os sete polícias envolvidos no caso receberam autorização para voltar ao trabalho.

Sobre a violência baseada no género, a AI cita o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (CESCR) e a preocupação que manifesta pelo "elevado e persistente nível de violência doméstica" em Portugal, tendo aquele Comité exortado as autoridades a resolver o problema das baixas taxas de acusação dos suspeitos de violência doméstica, bem como a insuficiente oferta de abrigos para as vítimas que procuram segurança.

A Amnistia cita ainda dados oficiais sobre segurança interna (de março), que estimavam um aumento de 18,2% no número de pessoas sujeitas a tráfico de seres humanos, quase metade para exploração laboral.

E recorda dados do Instituto Nacional de Estatística de janeiro que estimavam que 9,2% das pessoas viviam em habitações sobrelotadas, afetando quase 20% das famílias em situação de pobreza. E que eram 86 mil as famílias com carências habitacionais no ano passado.

Em 2023, diz a AI no relatório, na parte sobre direitos económicos, sociais e culturais, França, Irlanda e Portugal registaram níveis recorde de sem-abrigo.

O movimento internacional fala ainda na parte sobre Portugal do caso de três ativistas que processaram a Câmara de Lisboa por alegada violação dos seus direitos, e o caso de seis jovens que apresentaram queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra 32 países, alegando que os governos não estavam a fazer o suficiente na luta contra as alterações climáticas. Já este ano o Tribunal pronunciou-se, não dando razão aos jovens.