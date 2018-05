Ana Dias Fonseca na administração da RTP

RTP04 Mai, 2018, 15:30 / atualizado em 04 Mai, 2018, 15:41 | País

Ana Isabel dos Santos Dias Garcia da Fonseca é licenciada em Engenharia Física e Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, com MBA pelo INSEAD. Tem experiência de gestão em setores como a consultoria estratégica, telecomunicações e serviços.



Exerceu cargos de gestão na McKinsey, Portugal Telecom e José de Mello Saúde, tendo desempenhado funções nas áreas financeira e controlo de gestão, planeamento estratégico, recursos humanos e políticas de inovação.



A 25 de janeiro, o Conselho Geral Independente (CGI) convidou Gonçalo Reis para apresentar um Plano Estratégico para a RTP para o triénio 2018-2020. A 8 de fevereiro procedeu à designação de Hugo Graça Figueiredo para integrar o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Hoje foi revelado o nome do terceiro elemento da Administração da RTP.



Em comunicado, o Conselho Geral Independente diz que "conforme o previsto nas alíneas b), c) e d) do Artigo 11.º dos Estatutos da RTP (aprovados pela Lei n.º 39/2014, de 9 de julho), o Conselho Geral Independente, por decisão unânime, indigitou para Membros do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2018 - 2020, de acordo com o projeto estratégico para a sociedade proposto por estes, as seguintes personalidades: Dr. Gonçalo Trigo de Morais Albuquerque Reis - Presidente; Eng.º Hugo Graça Figueiredo – Vogal; Eng.ª Ana Isabel dos Santos Dias Garcia da Fonseca – Vogal responsável pela área financeira, após parecer prévio favorável do membro do Governo

responsável pela área das Finanças."