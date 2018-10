Ana Pinho revela vantagens do programa de arrendamento acessível

A secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, no programa Conversa Capital, revela que o pacote de seguros que cobre responsabilidades dos inquilinos está pronto mas lembra que de nada serve se as isenções fiscais para os proprietários não forem aprovadas.



Ana Pinho garante ainda que os municípios terão autonomia no programa das rendas acessíveis para aplicar regras do programa municipal.



Depois de a Associação Nacional de Municípios ter chumbado a proposta do Governo para as rendas acessíveis, a secretária de Estado da Habitação vem garantir que as câmaras vão manter autonomia. A centralização do processo no IHRU, garante, visa apenas evitar a fraude fiscal.



Uma entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e Filomena Lança (Jornal de Negócios) para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.