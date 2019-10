ANAFRE considera positiva escolha de secretário de Estado

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Pedro Cegonho, considerou positiva a escolha de Jorge Botelho para a secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local, destacando a sua experiência como autarca.

Jorge Botelho, presidente da Câmara Municipal de Tavira e da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), será o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, sob a tutela do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, liderado por Alexandra Leitão.

"Sendo um colega autarca, com vasta experiência, não pode deixar de nos merecer um voto de confiança e uma alta expectativa relativamente à compreensão daquilo que é a realidade dos municípios e das freguesias", sublinhou Pedro Cegonho.

Nesse sentido, o presidente da ANAFRE considera que o novo secretário de Estado será alguém que irá "defender os interesses das freguesias e dos municípios".

"Tem bem presente os desafios do poder local e das questões e preocupações que nós temos. Portanto, temos toda a expectativa de que possa existir um grande trabalho efetuado em conjunto", perspetivou o também presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa.

Jorge Botelho, o nome escolhido para a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem uma pós-graduação em Gestão pela Universidade do Algarve e é inspetor da Segurança Social.

É presidente da Câmara de Tavira desde 2009 e entre 1996 e 2000 exerceu as funções de vogal do Conselho Diretivo do Centro Regional da Segurança Social do Algarve.

As autarquias eram tuteladas pelo Ministério da Administração Interna no anterior Governo, com o ex-autarca Carlos Miguel como secretário de Estado das Autarquias Locais.

Liderado por Alexandra Leitão, o novo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública conta com três secretarias.

Maria de Fátima Fonseca transita das Finanças para a pasta da Inovação e da Modernização Administrativa e José Couto e Jorge Botelho estreiam-se nas secretarias da Administração Pública e da Descentralização e da Administração Local, respetivamente.