Ano letivo arranca com 80 mil estudantes sem professor a uma disciplina

As escolas têm a partir de hoje e até sexta-feira para dar oficialmente início ao ano letivo, mas a escassez de professores volta a assombrar o regresso às aulas, ao deixar cerca de 80 mil aunos sem docente a pelo menos uma disciplina.



As escolas têm até final da semana para completar horários numa altura em que falta ainda preencher mais de mil.. A zona sul do país e a região de Lisboa e Vale do Tejo são as mais afetadas, mas o problema é geralAs disciplinas onde faltam mais professores são: Português, Matemática e Informática.

Para além disso há também o problema das aposentações. Só nestes primeiros dois meses deste novo ano letivo devem reformar-se 726 docentes; até final do ano o número deve chegar aos três mil.





O problema é reconhecido pelo ministro da Educação que, no ano passado, alargou os requisitos para a contratação de professores sem profissionalização e admitiu, durante o fim de semana, estar a trabalhar em medidas para apoiar os docentes deslocados.

Arranque do ano letivo marcado por paralisações

A escassez de professores poderá não ser, no entanto, o único fator a deixar os alunos sem aulas, prevendo-se que o ano letivo arranque da mesma forma que terminou o anterior, com a forte contestação dos profissionais das escolas.



Já a partir de hoje, a plataforma de nove organizações sindicais que inclui a Fenprof e a Federação Nacional da Educação (FNE), inicia uma greve ao sobretrabalho, às horas extraordinárias e à componente não letiva.



A paralisação não tem impacto nas aulas, mas logo no início da segunda semana, o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) avança para uma greve de cinco dias. Menos de um mês depois, em 6 de outubro, há uma greve nacional convocada pela plataforma sindical.



O motivo para a contestação mantém-se -- a recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço -- e, da parte dos sindicatos, não parece haver qualquer intenção de abrandar a luta até que o Ministério da Educação aceite negociar aquela reivindicação, que foi várias vezes afastada pelo Governo.



Com mais ou menos greves, o que também prossegue este ano é o plano de recuperação das aprendizagens para colmatar as dificuldades vividas durante a pandemia de covid-19, mas desta vez sem o reforço de professores.