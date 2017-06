Antes, durante, depois. O incêndio de Pedrógão Grande revisto em imagens

O incêndio de Pedrógão Grande provocou a morte de 64 pessoas e deixou mais de 200 pessoas feridas. O fogo continuou ao longo de vários dias, em que a contabilização dos estragos seguia a par do combate às chamas. Revisitamos os últimos dias com fotografias e imagens aéreas captadas com recurso a um drone.

Era uma estrada como há tantas outras em Portugal. No passado sábado, a estrada nacional 236-1 tornou-se na "estrada da morte", o local onde 47 pessoas perderam a vida. Dezenas de famílias ficaram encurraladas na estrada que une Castanheira de Pêra a Figueiró dos Vinhos, servindo ainda de acesso ao IC8.



Os condutores não conseguiam seguir em frente, poucos conseguiram voltar para trás. Os populares e as autoridades dizem que o fogo chegou de forma repentina, que não era expectável que se produzisse aquele inferno em plena estrada nacional.



A outrora via rodeada por floresta verdejante e densa deu lugar a uma estrada cercada por uma floresta negra. No asfalto danificado, durante longas horas, permaneceram os carros destruídos. O antes e o depois é notório.





Montagem: Sara Piteira - RTP | Fotografias: Google Maps e Miguel A. Lopes - Lusa



A dimensão da tragédia ganha ainda outro relevo com as imagens aéreas captadas pelo drone da RTP. Logo no domingo, os carros são rebocados, debaixo de um céu pintado a sépia, ainda sob forte influência do fogo que semeou a morte naquele troço de 500 metros.



A estrada tornou-se o palco principal da tragédia. Somam-se as aldeias devastadas e as extensas áreas de floresta que desapareceram. O verde deu lugar ao cinzento. Os últimos números apontam para mais de 50 mil hectares consumidos pelas chamas.





Imagens captadas a 18 de junho

Imagens captadas a 19 de junho

Imagens captadas a 20 de junho de 2017



Imagens captadas a 21 de junho de 2017

21 de junho Fonte: Nasa 20 de junho Fonte: Nasa 19 de junho Fonte: Nasa 18 de junho Fonte: Nasa 17 de junho Fonte: Nasa

O cenário repete-se nos dias seguintes. O fogo deixa uma floresta pintada a cinza, desfeita de árvores e vegetação. À entrada de Nodeirinho, duas viaturas e árvores caídas.Ao longo das aldeias serranas, multiplicam-se as imagens de casas destruídas, de telhados que desabaram. São aldeias carbonizadas, à espera dos habitantes que sobreviveram.Os números do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas revelados à Lusa indicam que pelo menos 52.992 hectares foram consumidos pelo incêndio de Pedrógão Grande, que se “uniu aos de Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Penela e Góis”.A contagem ainda é provisória, uma vez que só depois de totalmente extintos serão apresentados números finais. Ainda não está incluída a área ardida de Castanheira de Pera e Pampilhosa da Serra.A extensa área de floresta queimada estende-se por diferentes concelhos, numa área marcada pela confluência dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.Perante o cenário de destruição, impõe-se um gigantesco esforço de reconstrução. Na agora chamada “estrada da morte” é necessário remover e substituir o alcatrão, o que obriga a que a circulação automóvel se faça de forma alternada. Noutros locais cortam-se as árvores que, apesar das chamas, se mantiveram de pé.A EDP procede à reparação da rede elétrica que ficou danificada pelo fogo. Em dezenas de aldeias da região, há casas destruídas. É preciso por mãos à obra, trabalhar para que os desalojados voltem a ter uma casa digna desse nome.O incêndio de Pedrógão Grande matou 64 pessoas e deixou mais de 200 pessoas feridas. É o incêndio mais mortífero de que há memória em Portugal. Consumiu dezenas de milhares de hectares e colocou o país nas manchetes da imprensa mundial pelos piores motivos.O efeito do fogo é mesmo visível do espaço. As imagens captadas pela NASA revelam a dimensão do incêndio que atingiu a zona de Pedrógão Grande e permitem constatar a evolução ao longo dos dias.