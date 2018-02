Antigo hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2013

"As pessoas ficam sentidas, foram muitos anos ali. Todos receberam bem o facto de virem para o hospital novo, com melhores condições, com tudo melhor. Agora, deixar chegar aquilo àquele ponto nunca ninguém pensou", lamentou Rute Silva, assistente de Imagiologia do Hospital de Vila Franca de Xira, ouvida pela RTP.



Também os comerciantes Mário Real e Luís Calçada lamentam a situação e consideram que se trata de um espaço que poderia ser reutilizado.



A reportagem é da jornalista Diana Palma Duarte, com imagem de Fernando Nobre e edição de Carlos Felgueiras e Sousa.