"Tem sido um momento extraordinário de alegria, de energia, com notáveis discursos do Santo Padre, com mensagens muito importantes para a sociedade e responsáveis políticos", começou por dizer o primeiro-ministro, admitindo que ainda era cedo para fazer balanços do evento.



Além disso, a JMJ tem demonstrado "a extraordinária capacidade que o país tem para organizar eventos desta natureza".



"Só ficarei verdadeiramente descansado quando cada um dos peregrinos chegar a casa", adiantou António Costa.