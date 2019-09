António Costa diz que Ordens Profissionais têm sido um entrave ao acesso a profissões reguladas

O encontro decorreu com jovens no mais jovem distrito do país. Em Braga, António Costa quis assinalar o regresso às aulas por todo o país mas já a pensar nos níveis de desemprego.



Quer mudar as regras e tirar as Ordens Profissionais das contas para o acesso à profissão.



As ordens têm um papel muito importante na regularizar a atividade, mas não podem gerir o acesso à atividade de forma que distorce a concorrência, e que se torne uma barreira no acesso ao exercício das profissões.



Na resposta a jovens empresários e militantes socialistas, António Costa espera um grupo parlamentar rejuvenescido depois das eleições. Mas não se compromete com temas como a eutanásia e especialmente o consumo de cannábis.



António Costa diz que o valor atual do alojamento já é um entrave maior do que as próprias propinas no acesso ao ensino superior - e justifica o investimento em residências universitárias.