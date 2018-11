António Costa garante um acordo sólido de governo

Foto de Andre Kosters/LUSA

António Costa garante que a relação com os parceiros do Governo é para manter.



O chefe do Governo diz também que deteta alguma esquizofrenia no Partido Social Democrata face às propostas que o partido apresenta.



A jornalista Ana Isabel Costa sintetiza as declarações de António Costa.



António Costa entrevistado pela agência Lusa.



Relativamente à visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal que começa esta quinta-feira, o primeiro-ministro português sublinha que as relações entre os dois países melhoraram.



António Costa reconhece que o processo de pagamento das dívidas está em andamento, embora seja um processo complexo.