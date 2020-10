António Costa. "Não viro a cara ao país"

Numa entrevista à TVI, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, António Costa foi confrontado com o cenário de a proposta de Orçamento do Estado para 2021 não passar na Assembleia da República.Interrogado se tenciona demitir-se caso seja forçado a governar por duodécimos, o primeiro-ministro respondeu: "".





"Não viro a cara ao país nem viro a cara às pessoas. Tenho bem consciência do que é que o país as pessoas estão a sofrer neste momento", respondeu, dizendo que o seu objetivo e aprovar na Assembleia da República "aprovar um bom Orçamento e não ficar a governar em duodécimos”.





Em relação à situação de impasse negocial entre o Governo e o Bloco de Esquerda e o PCP, o primeiro-ministro considerou que "todos reconhecem" que a proposta orçamental do executivo "não tem nenhum retrocesso quanto aos progressos alcançados desde 2015".





António Costa fez questão de salientar que as negociações com o Bloco de Esquerda, PCP e PAN "obviamente não estão fechadas" e afirmou ser legítimo que qualquer um destes partidos "procure ainda introduzir melhorias relativamente à proposta apresentada".

Aplicação “stayaway covid” e máscaras

O primeiro-ministro pediu ao parlamento para "desagendar" a apreciação na sexta-feira do diploma que continha a obrigatoriedade do uso da aplicação "Stayaway Covid", ficando apenas a proposta "consensual" do PSD sobre a imposição do uso da máscara.





"Entretanto, o PSD apresentou um diploma só sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras nos espaços públicos. Portanto, se essa matéria sobre as máscaras é consensual, então legislemos já sobre as máscaras", justificou o líder do executivo.

Rejeitado o estado de emergência

O primeiro-ministro afirmou ainda que o regresso do país ao estado de emergência não está em cima da mesa, frisando que esta é uma competência constitucional do Presidente da República e que o anterior confinamento teve "custos imensos".

Esta posição foi transmitida por António Costa na referida entrevista e especificou: "Não é um cenário que neste momento esteja em cima da mesa", respondeu o líder do executivo, depois de questionado se já abordou este assunto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





Neste ponto, António Costa salientou que o cenário adotado pelo Governo foi o de elevar o estado de alerta para o nível de calamidade.





"Neste momento, este (estado de calamidade) é o nível adequado, mas tudo depende de um conjunto de fatores. É verdade que vamos ter um maior número de novos casos por dia do que na pior fase da pandemia em abril passado. Mas, felizmente, agora, com muito menos internados do que havia na altura e, sobretudo, com muito menos internados em cuidados intensivos, o que se deve muito ao facto de ter havido uma alteração significativa da faixa etária atingida", defendeu o primeiro-ministro.