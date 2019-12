António Costa quer avançar com eleições indiretas nas CCDR em vez de nomeação do Governo

A regionalização esteve em debate no 360º da RTP3.

Honório Novo e Diogo Feio concordam que o anúncio de eleições para as comissões coordenadoras de desenvolvimento regional nada tem a ver com o processo de regionalização e que apenas está a atrasar todo o processo.