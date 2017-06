António Mexia constituído arguido após buscas na EDP

RTP 02 Jun, 2017, 17:46 / atualizado em 02 Jun, 2017, 18:23 | País

Para além de António Mexia, também João Manso Neves, presidente da EDP Renováveis, foi constituído arguido, confirmou a RTP. Em causa está um inquérito que investiga corrupção e participação económica em negócio.



As duas empresas, assim como a Procuradora-Geral da República, já confirmaram as buscas e garantem estar a colaborar com as autoridades.

Suspeitas de corrupção

A realização das buscas foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República ao início da tarde. A PGR esclareceu que este inquérito investiga "factos subsequentes ao processo legislativo bem como aos procedimentos administrativos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC)".



Os CMEC são uma compensação relativa à cessação antecipada de contratos de aquisição de energia (CAE), na sequência da transposição de legislação europeia no final de 2004.



A PGR refere ainda que estão em causa factos susceptíveis de integrarem crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio. Na investigação participam o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.



As duas empresas do setor energético já tinham confirmado em comunicado as diligências que decorreram durante a manhã de sexta-feira nas respetivas sedes, em Lisboa. A Boston Consulting Group também confirmou que foi alvo de buscas.



Os gabinetes de administradores e presidentes dos conselhos de administração das duas empresas e os departamentos de informática estão também a ser investigados.