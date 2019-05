ANTRAM vê como inaceitável novas ameaças dos motoristas de matérias perigosas

RTP

Gustavo Paulo Duarte, secretário-geral da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, pede bom-senso, para que seja possível chegar a um acordo entre as partes. E afirma que “trabalho não falta”.



A ANTRAM esteve reunida, na passada segunda-feira, com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas.



Esta sexta-feira a associação deu início a outro processo negocial, desta vez, com a FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.



O sindicalista José Manuel Oliveira apontou para a necessidade de revisão salarial e denunciou casos de empresas que não estão a cumprir os acordos coletivos, para prejuízo dos trabalhadores.



Para o dia 13 de Maio, está prevista outra reunião, entre a ANTRAM e, desta vez, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.