Aos 11 anos. Xavier Lázaro conquista medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Automobilismo

A proeza aconteceu nos FIA motorsport games, realizados este ano em Valência, em que Xavier, mesmo partindo em terceiro lugar, dominou quase toda a prova, sentenciando a vitória a duas voltas do fim.





Mas, para entender melhor o que se passou, Xavier dá a conhecer como tudo aconteceu: "Eu estava muito calmo e nas primeiras voltas fui a controlar. Quando passei para a frente comecei a puxar."







Os adversários ainda lhe deram luta, ultrapassaram-no, mas Xavier já perto do final fez a tesoura num colega, ganhou espaço e ganhou!







Uma calma que foi substituída pela euforia, ao ver a bandeira de Xadrez, no fim de 11 voltas de prova.

Esta não é uma vitória que vem por acaso. Com apenas 8 anos, Xavier já corria na World Series of Karting, em Itália.





Desta vez, a igual maquinaria com os adversários alimentava a confiança do jovem português.

Da World Series of Karting saíram dos maiores nomes atuais da grelha da Formula 1. Desde Charles Leclerc a Lando Norris, de George Russel a Oscar Piastri.





No entanto, para o Xavier, o ídolo presente no seu coração,t ambém graduado pela WSK, é neerlandês.Quanto a voos mais altos, a Formula 1, um claro sim. Um sonho de um Xavier com muita ambição.

Mas será que existe algum truque para toda esta “performance”?





Xavier não esconde e refere a escola e música como fortes aliados.

Este foi o 7.º pódio internacional da carreira de Xavier Lázaro que se prepara para terminar a 2.ª época no WSK, onde, entre os melhores pilotos jovens do mundo, já subiu os degraus do pódio por quatro vezes.