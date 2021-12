Apenas quatro crianças estiveram internadas em UCI devido à Covid-19

Dados estes números, Cristina Camilo, presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos, considera que não se justifica a vacinação em massa das crianças nesta faixa etária.



"Na minha opinião, vacinar todas as crianças saudáveis por uma questão de proteção pessoal para as crianças não é uma razão evidente, na medida em que as crianças têm na maior parte das vezes uma doença ligeira, ou mesmo assintomática", afirmou Cristina Camilo, que defende que apenas faz sentido considerar a vacinação de crianças com comorbilidades.