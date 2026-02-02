Apesar da chuva, rio Ceira não voltou a inundar o Cabouco

"Estávamos alertados, mas, apesar de ter chovido muito durante toda a noite, o rio não inundou os campos e as casas, como na semana passada", disse à agência Lusa Lurdes Antunes, proprietária do café Tolan, o único da aldeia.

Depois das cheias da semana passada, em que a água dentro do café atingiu cerca de 1,70 metro de altura, danificando vários equipamentos, o caudal começou a reduzir na sexta-feira e, nesse dia à noite, já não havia água dos terrenos contíguos à margem.

No entanto, o caudal do rio aumentou cerca de um metro entre a 00:00 e as 09:00 da manhã de hoje, disse Lurdes Antunes, habituada quase todos os anos a lidar com este cenário de cheias.

Devido aos alertas da Proteção Civil, quase toda a população da zona mais baixa do Cabouco foi pernoitar a casa de familiares, adiantou a comerciante.

"Praticamente não ficou ninguém a dormir na zona baixa. Se houve um ou dois moradores a ficar em casa foi muito", acrescentou a sua sobrinha Cátia Martins.

No pavilhão da Casa do Povo de Ceira, a Câmara de Coimbra tinha montado uma zona de concentração e apoio para acolher eventuais desalojados, o que acabou por não acontecer.

"Não foi preciso aqui ninguém pernoitar", confirmou à agência Lusa o presidente da Casa do Povo de Ceira, Arlindo Santos.

Para a eventualidade de evacuar localidades devido a inundações, a Câmara de Coimbra criou sete áreas no concelho para onde as pessoas se deverão dirigir e que todos os agentes de proteção civil têm conhecimento dessa informação.