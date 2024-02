Após crises políticas. Chovem as críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República

No espaço de três meses, foram duas as operações do Ministério Público que motivaram crises políticas e nos dois casos os fortes indícios caíram no primeiro interrogatório.Depois da operação Influencer, que ditou a queda do Governo, a operação na Madeira – que levou à demissão de Miguel Albuquerque – também terminou sem acusações.Sem pedir a demissão de Lucília Gago, Santos Silva diz não entender a falta de esclarecimentos da Procuradoria.Em declarações ao jornal, Ferro Rodrigues considera que a situação é “muito grave” e defende uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.“São atestados de completa irresponsabilidade e mediocridade ao Ministério Público", diz Ferro Rodrigues, dando o exemplo do caso da Madeira e da absolvição do ex-secretário de Estado Miguel Alves.O ex-presidente da Assembleia da República desafia ainda Lucília Galo a “assumir o ónus” das consequências dos casos judicias que provocaram crises políticas.Questionado esta sexta-feira sobre os mais recentes acontecimentos da Justiça, Pedro Nuno Santos também pediu explicações à PGR.Rui Rio também se juntou às vozes críticas, acusando o Ministério Público de ser um órgão corporativista que age em causa própria.A ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, também mostrou estar indignada com aquilo que designa como "buscas aparatosas que resultam apenas na humilhação de cidadãos".