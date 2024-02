Manuel Alegre pede reflexão muito profunda sobre justiça em Portugal

Manuel Alegre subscreve as preocupações de Ferro Rodrigues, que descreve como irresponsável e medíocre a atuação do Ministério Público nas recentes investigações a políticos nacionais.Em declarações ao jornal, o ex-presidente da Assembleia da República faz um pedido a Marcelo Rebelo de Sousa para que convoque o Conselho de Estado antes das legislativas, no sentido de debater a crise na justiça.Ouvido pela Antena 1, Manuel Alegre, que é conselheiro de Estado, recusa comentar, em concreto, o pedido de Ferro Rodrigues, mas lamenta o atual momento que a justiça atravessa.Sobre se a Procuradora-Geral da República deve dar explicações, Manuel Alegre não se pronuncia. Diz apenas que não é normal a forma como o Ministério Público tem atuado em sucessivos casos, afirmando que os procuradores parecem estar em roda livre.