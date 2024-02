Recurso avança. PGR lamenta "longo período de tempo" de detenção de suspeitos da Madeira

(em atualização)





O documento realça ainda que “não tendo sido esse o juízo conclusivo alcançado pelo magistrado judicial que conduziu os interrogatórios, o Ministério Público interporá recurso do respetivo despacho, conforme já deu pública nota logo que foi conhecida a decisão”.

Segundo a nota enviada às redações, a ponderação das três magistradas “permitiu concluir que, além do mais, os, dos quais foi dada nota pública no próprio dia das diligências, e para a necessidade de aplicação de medidas de coação mais gravosas do que o termo de identidade e residência”.O entendimento foi também subscrito pelos inspetores da “Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária que coadjuvam o Ministério Público”.“Importa sublinhar igualmente que, em momentos anteriores, cinco diferentes juízes de instrução proferiram no processo decisões sustentadas na convicção de existirem já então indícios de ilícitos criminais imputados”, acrescenta o comunicado do gabinete de Lucília Gago.“Assinala-se, porém, que as magistradas do Ministério Público presentes nas diligências de interrogatório procuraram sensibilizar, por múltiplas vezes e pelos meios ao seu alcance, o magistrado judicial que as conduziu, para a incomum demora registada e para a necessidade de lhes imprimir maior celeridade, tendo inclusivamente dirigido, logo no dia 1 de fevereiro de 2024, exposição ao Conselho Superior da Magistratura, enquanto órgão de gestão e disciplina da magistratura”.Segundo o documento, “neste, como em todos os casos de particular relevância e repercussão pública,”.A nota remata a esclarecer que o inquérito está “submetido a segredo de justiça, pelo que será consultável pelas pessoas a quem o Código de Processo Penal concede o acesso aos autos, ressalvadas as exceções previstas na lei”.