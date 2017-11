App de Cascais premiada nos World Summit Awards

RTP08 Nov, 2017, 14:33 | País

"Há aqui uma dupla vitória. Em primeiro lugar porque vencemos os World Summit Awards e em segundo lugar porque somos uma autarquia. O poder local, de alguma forma, marcou uma posição a nível mundial", explicou à RTP o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Luz.



A aplicação tem como objetivo "reconhecer comportamentos socialmente aceitáveis", tais como a solidariedade social e comportamentos ecológicos, através da "partilha de conhecimentos, da partilha daquilo que conhecemos bem e da partilha de informação", afirmou Miguel Luz.



"Cascais City Points" baseia-se num sistema de pontos, em que o cidadão cumpre as iniciativas descritas na aplicação e depois acumula pontos. Esses pontos posteriormente serão gastos em acessos aos museus, eventos e iniciativas do município de Cascais.



Ao utilizar a aplicação e adotar um conjunto de "comportamentos saudáveis", o cidadão será premiado por essa iniciativa pré-inserida na aplicação com pontos. Desta forma, "por cada iniciativa são atribuídos pontos", afirmou Miguel Luz.

Pontos na aplicação

Adelaide Palet é utilizadora da "Cascais City Points" e com os pontos que acumulou já visitou o Museu do Mar Rei D. Carlos e o Forte de São Jorge de Oitavos, em Cascais.



Quando chegou aos monumentos para usufruir do que ganhou com a aplicação, Adelaide Palet referiu que teve apenas de referir no local que é utilizadora da aplicação e pedir o código, QR code, específico do sítio. Assim, "foi só inserir o código na aplicação e visitar o museu”.



Forte utilizadora da aplicação, Adelaide Palet afirmou que entretanto já ganhou mais 70 pontos pelas suas ações de solidariedade mas que ainda não decidiu no que utilizar devido à variedade que existe dentro da aplicação.



Adotar um animal sénior ou inscrever-se num banco de voluntariado são alguns dos exemplos possíveis de realizar com "Cascais City Points", possibilitando ganhar pontos e posteriormente usufruir das iniciativas dentro do município de Cascais.

Potencial da aplicação

A chefe de Divisão de Cidadania e Participação Câmara Municipal de Cascais, Isabel Xavier Canning, refere que a aplicação "foi pensada para permitir uma interação dentro do município, dentro do país, entre países ou mesmo intercontinentais, pois criámos a aplicação a pensar no reconhecimento de todos os cidadãos".



Isabel Xavier Canning espera ainda que mais tarde "possamos vir a ganhar pontos em Cascais mas possamos gastá-los em Nova Iorque ou o contrário", acreditando na potencialidade da aplicação chegar a vários pontos do mundo. Desta forma, acredita que a aplicação vencedora do prémio nos World Summit Awards poderá ser um sucesso não apenas local, em Cascais, como também global.