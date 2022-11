Aprovada desagregação de união de freguesias no concelho de Leiria

Segundo Paulo Gaspar, na sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia que se realizou na quarta-feira à noite, a proposta foi aprovada "por unanimidade dos votantes" e houve um elemento que "apresentou escusa em votar, alegando conflito de interesses".

"Já remeti o processo digitalmente para a Assembleia Municipal de Leiria e vai ser entregue em mão na sexta-feira", esclareceu o presidente da Assembleia de Freguesia.

Paulo Gaspar adiantou que "foi criado um movimento na Carreira que fez uma recolha de assinaturas a favor da desagregação".

"Das 785 assinaturas, 690 eram de pessoas recenseadas na Carreira", prosseguiu o autarca, acrescentando que "as assinaturas foram entregues juntamente com a proposta de desagregação" à Assembleia de Freguesia, tendo sido iniciado o processo.

Paulo Gaspar acrescentou que se a Assembleia Municipal aprovar a separação da união das freguesias, o processo segue para o parlamento.

Em 14 de novembro, numa reunião extraordinária, o executivo da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira aprovou, por unanimidade, um "parecer favorável condicionado" sobre a desagregação.

No documento, disponível no sítio na Internet da Junta, lê-se que o executivo, presidido por Céline Gaspar, "reconhece o sentimento de perda dos cidadãos da Carreira quanto à sua representatividade nos órgãos autárquicos", situação que "tem consequências negativas para a democraticidade da gestão autárquica e para o debate plural".

Por outro lado, assume que "o facto de o executivo ser predominantemente residente no território da extinta freguesia de Monte Redondo não permite a acessibilidade aos representantes autárquicos na mesma medida que tinham antes da agregação".

Entre outros aspetos, no parecer, a Junta apresenta "enormes reservas quanto à viabilidade financeira de ambas as freguesias, mas não dispõe de todos os dados necessários para uma cabal análise", e, reconhecendo existir "uma fragilidade preocupante", remete para as entidades competentes a aferição técnica desta questão.

A semana passada, foi aprovada a desagregação da União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, também no concelho de Leiria.