Aristides no Panteão. Homenagem é uma "inspiração"

O primeiro-ministro diz que esta homenagem é uma "inspiração" para aquilo que é preciso continuar a fazer. António Costa lembra que com o fim da II Guerra Mundial não terminaram nem as perseguições, nem a necessidade de assegurar proteção internacional. Para o Chefe do Governo é importante continuar a recordar os valores de Aristides de Sousa Mendes para assegurar a dignidade do ser humano.