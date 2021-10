Aristides no Panteão Nacional

O Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República alertam para o reaparecimento de fenómenos de ódio racial e religioso. No dia em que Aristides de Sousa Mendes recebeu honras de Panteão Nacional, por ter salvado milhares de vidas durante o nazismo, os discursos de Ferro Rodrigues e de Marcelo Rebelo de Sousa focaram com preocupação os crescentes casos de "recusa do outro por ser diferente".