Armas apreendidas pela GNR em caso de violência doméstica em Águeda

Em comunicado, a GNR explicou que as armas foram apreendidas durante uma busca domiciliária, realizada na quinta-feira, relacionada com um processo por violência doméstica.

"Os militares da Guarda apuraram que o agressor de 65 anos exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 41 anos", adiantou a GNR.

A operação foi desencadeada pelo Comando Territorial de Aveiro, através do posto territorial de Arrancada do Vouga, com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Águeda e do Núcleo de Apoio Técnico de Aveiro.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda, adianta a nota.

No comunicado, a GNR relembra que violência doméstica é crime público "e denunciar é uma responsabilidade coletiva": "se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe", avisa.