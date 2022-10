Arquidiocese de Braga pede perdão por abusos do Cónego Manuel Fernando Sousa e Silva

A Arquidiocese de Braga pede perdão pelos abusos sofridos pelas vitimas por parte do Cónego Manuel Fernando Sousa e Silva. Num comunicado, Arquidiocese assume que a Igreja falhou no dever de proteger os mais frágeis e vulneráveis.