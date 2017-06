Arquivados processos a suspeitos de criação da "lista VIP"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As Finanças consideram que os funcionários defenderam o sigilo de dados dos contribuintes. A Lista VIP era um programa informático que impedia o acesso aos processos de determinados contribuintes com relevância política.



No despacho de arquivamento é concluído que não existia de facto uma lista VIP. Este processo levou à demissão do então diretor-geral dos Impostos.