Arrendamento diminui e compra de casa torna-se mais difícil

Não há falta de casas. Por exemplo, em Lisboa há 48 mil casas vazias. A questão é que muitas das habitações disponiveis estão fora do mercado de arrendamento e a venda destina-se com maior facilidade a estrangeiros.

Problemas identificados por Simone Tulumello, investigador na área da habitação no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Identificadas as causas da crise na habitação, é preciso que o Governo e as autarquias avancem com medidas que nunca passam do papel, propõe por sua vez Ana Gago, investigadora da Plataforma Habita.





Ana Gago sugere para já o fim dos despejos realizados pelos privados e pelo próprio Estado.