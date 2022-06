ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Afastamento de 150 enfermeiros motiva protesto

Os profissionais tinham sido contratados durante a pandemia para os centros de saúde de uma das regiões onde faltam mais enfermeiros de família, mas ficaram afastados do último concurso.





A sindicalista Guadalupe Simões não entende o motivo e lamenta a estratégia.O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses conta um milhão e meio de famílias na dependência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Refere também a necessidade de mais 1.500 enfermeiros. Mas não há mais nenhum concurso agendado.O sindicato reparte as culpas por três entidades: ARS de Lisboa Vale do Tejo e ministérios da Saúde e das Finanças.