Arte Contemporânea nas Lojas com história em Lisboa

É uma nova versão deste projeto, que leva a arte contemporânea às montras de algumas das lojas mais antigas e emblemáticas da zona Baixa-Chiado.





Até ao próximo dia 15 deste mês (novembro), alguns dos maiores artistas plásticos portugueses estão a mostrar obras suas a condizer com estas Lojas com história no Chiado e na Baixa de Lisboa.





Os artistas convidados, de várias gerações e com abordagens diferentes no campo das Artes Visuais apresentam obras pensadas em colaboração com os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, acrescentando um novo capítulo à já longa história destas lojas da Baixa de Lisboa.

Pretende-se apoiar tanto a vertente económica, para a sobrevivência destas lojas, como a vertente Cultural que sai combalida dos tempos de pandemia.