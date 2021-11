Assembleia Municipal de Lisboa aprova recomendação para prémio Gonçalo Ribeiro Telles

A proposta de recomendar à Câmara Municipal de Lisboa a implementação deste prémio, evocando o primeiro aniversário do falecimento em 11 de novembro de 2020 de Gonçalo Ribeiro Telles, foi aprovada esta terça-feira sem votos contra, a abstenção de PS e PAN e os votos favoráveis dos restantes deputados municipais.



Os pontos relativos à constituição de uma comissão técnica para a elaboração de um regulamento que defina os critérios que possam garantir a exequibilidade deste prémio municipal e de uma comissão de júri para a atribuição anual deste galardão também foram aprovados, com os votos contra dos deputados da Iniciativa Liberal, a abstenção de PS e PAN e a favor dos restantes.



Por unanimidade, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a proposta do executivo camarário de delegação de competências nas freguesias, até 31 de dezembro deste ano, no âmbito do Fundo de Emergência Social (FES) na vertente de apoio às famílias, incluindo os regimes extraordinários de apoio no âmbito da pandemia de covid-19.



Os deputados do BE apresentaram uma iniciativa para recomendar à câmara a implementação das Zonas de Emissão Reduzidas (ZER) na Avenida da Liberdade, Baixa, Chiado e Ribeira das Naus, que foi viabilizada com os votos contra de PSD, CDS-PP, Chega, PPM, Iniciativa Liberal e Aliança, a abstenção de MPT e do deputado do PS Miguel Coelho e a favor dos restantes.



O órgão deliberativo do município de Lisboa viabilizou também o voto de pesar, proposto pelo PEV, que só recebeu a abstenção dos três eleitos do Chega e a favor dos restantes deputados, em memória do `Capitão de Abril` Rui Borges Santos Silva, um dos militares envolvidos na Revolução dos Cravos de 1974 que ajudou a derrubar o regime fascista do Estado Novo.