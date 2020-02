Assinado protocolo para estudos de alargamento da rede de metro do Porto

Foi hoje assinado o protocolo que permite realizar estudos para alargar a rede de metro do Porto e o sistema de metro bus na área metropolitana.

A conclusão dos estudos está prevista só para o final do ano, mas já há polémica. As autarquias de Espinho, Trofa e Vila do Conde dizem não ter tido participação neste protocolo e acusam a Metro do Porto de falta de transparência.