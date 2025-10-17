País
Associação das USF alerta para falta de material básico como pensos ou vacinas
A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar divulgou esta sexta-feira um estudo sobre o estado da reforma dos cuidados primários, segundo o qual falta material básico em 90 por cento das USF.
Em alguns casos, a espera pela reposição desse material tem sido muito morosa. O alerta é do presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, André Biscaia.O que a associação propõe é que a gestão das Unidades Locais de Saúde passem a ter uma sub-unidade, só dedicada aos cuidados de saúde primários.
O estudo levantou a informação de mais de 500 unidades de saúde familiar do país, ou seja, cerca de 78 por cento das unidades que existem no país. "Noventa por cento das USF reportaram falta de material básico e em 77 por cento a reposição foi superior a dois dias", salientou André Biscaia à Antena 1.
"Estamos a falar de vacinas, kits para rastreios, material para pensos, papel e toner para as impressoras. Nunca poderia faltar. Isto leva atrás ineficiências, mas passa também por outros aspetos, que já não têm a ver com as ULS, têm a ver com sistemas mais nacionais, como são as aplicações informáticas", reforçou o presidente da associação.