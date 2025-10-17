Associação das USF alerta para falta de material básico como pensos ou vacinas

O que a associação propõe é que a gestão das Unidades Locais de Saúde passem a ter uma sub-unidade, só dedicada aos cuidados de saúde primários.







"Estamos a falar de vacinas, kits para rastreios, material para pensos, papel e toner para as impressoras. Nunca poderia faltar. Isto leva atrás ineficiências, mas passa também por outros aspetos, que já não têm a ver com as ULS, têm a ver com sistemas mais nacionais, como são as aplicações informáticas", reforçou o presidente da associação.



. O alerta é do presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, André Biscaia., ou seja, cerca de 78 por cento das unidades que existem no país., salientou André Biscaia à Antena 1.