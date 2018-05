Associação dos diabéticos pede atenção sobre erros nas tiras de medição de glicémia

Foto: Beawiharta Beawiharta - Reuters

O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos José Manuel Boavida diz que estas falhas podem levar a comportamentos errados por parte dos doentes.



Contudo não vê que este seja um caso para alarmismos, mas sim para se tomarem medidas imediatas.



A autoridade do medicamento publica na página da internet a lista dos lotes em causa e aconselha os doentes a verificarem se as tiras que possuem pertencem a estes lotes e, em caso positivo, a não as usarem e contactarem a linha de apoio ao cliente Accu-chek através do telefone 800 200 265.