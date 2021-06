Associações ambientalistas pedem tratamento adequado de embalagens descartáveis

No entanto, a implementação deste sistema está atrasada, o que pode levar a que se desperdicem milhões de pacotes que podiam ter uma segunda vida.A denúncia deste grupo de associações ambientalistas, incluindo a Zero e a WWF, que reclamam mais rapidez na implementação deste sistema que promove a reciclagem de embalagens.Na reação, a secretária de Estado do Ambiente admite que o sistema de depósito com retorno não vai entrar em funcionamento no início do próximo ano, ao contrário do que estava previsto.Inês dos Santos Costa diz à Antena 1 que o trabalho está em curso, mas que não é fácil gerar consensos entre todas as unidades envolvidas neste processo.A secretária de Estado do Ambiente não se compromete com prazos concretos, em relação à entrada em funcionamento deste sistema que vai permitir que os consumidores portugueses tenham incentivos para devolver as embalagens.