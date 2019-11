Ataque à Academia de Alcochete. Julgamento dos 44 arguidos no Tribunal de Monsanto

Começou esta segunda-feira o julgamento do ataque à Academia do Sporting em Alcochete, no Tribunal de Monsanto. No banco dos réus estão 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting, acusado de autoria moral, juntamente com mais dois elementos.