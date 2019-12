Ataque Academia. Responsável pela segurança compromete Bruno de Carvalho

O responsável pela segurança na Academia do Sporting poderá ter comprometido Bruno de Carvalho. Ricardo Gonçalves revelou em tribunal que o então presidente se reuniu com vários funcionários do clube na véspera do ataque para saber quem estava incondicionalmente com ele, acontecesse o que acontecesse.