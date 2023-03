Ataque no Centro Ismaili pode estar relacionado com exercício do poder parental, admite PR

Em declarações aos jornalistas, no fim da reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela de Cascais, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considera que não podia ter havido melhor acompanhamento no caso do refugiado afegão.“Aqui não podia ser mais atento esse acompanhamento. Mesmo precisamente se houve problemas foi por ser muito atento", adiantou.E completou: "Algo que", acrescentou ainda.O Presidente da República defendeu que não se deve fazer generalizações com base neste ato criminoso. Em causa está o duplo homicídio cometido por um refugiado afegão que vivia em Portugal com três filhos menores após a morte da mulher em 2021, num campo de refugiados na Grécia.Segundo o chefe de Estado, tudo indica que se trata deMarcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda a reação dos portugueses ao crime que ocorreu na terça-feira, considerando que “genericamente a sociedade portuguesa reagiu muito bem” e com “bom senso”.

Este caso visou “uma comunidade muito pacífica como é a comunidade ismaelita, uma comunidade que presta serviço social conhecido”.