Atendimento no espaço criado pela AIMA no Centro Hindu só por marcação

O atendimento era feito apenas a quem tenha feito marcação.





A repórter Rita Fernandes registou a insatisfação de quem procura respostas e que viu, uma vez mais, adiada uma solução.A Agência para a Integração, Migrações e Asilo esclarece que o primeiro Centro de Atendimento da Estrutura de Missão, que abriu, esta manhã, na sede da Comunidade Hundi, em Lisboa, funciona, exclusivamente, através de agendamento prévio.Numa nota enviada às redacções, a AIMA justifica a situação tendo em vista a eficácia do processo e a otimização de recursos.Neste comunicado a Agência para a Integração, Migrações e Asilo refere que o novo centro vai estar de portas abertas até junho do próximo ano, para dar resposta aos processos pendentes (em junho rondavam os 400 mil).A Agência explica, ainda, que a loja AIMA I, na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, passa a estar dedicada à receção de processos, à emissão de segundas vias, bem como à entrega de títulos, mas sempre com agendamento.A loja AIMA II, nos Anjos, funciona apenas para informações, em função da capacidade diária. Neste caso, não é necessária marcação.Quanto ao novo centro de atendimento, que hoje começou a funcionar, está aberto em horário alargado, entre as oito da manhã e as dez da noite, para quem tiver marcação.A Antena 1 procurou saber, junto de associações de apoio a imigrantes, se tinham sido informadas sobre a necessidade de agendamento prévio no novo centro de atendimento da AIMA, em Telheiras.A jornalista Natércia Simões esteve à conversa com Rolando Borges, da Associação para a Mudança e Representação Transcultural, que referiu estar a par da situação.Também a Casa do Brasil, em Lisboa, confirma que já sabia desta necessidade de agendamento prévio no novo centro da AIMA, em Telheiras.