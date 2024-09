AIMA. Novo centro de atendimento deverá resolver mais de 400 mil processos pendentes

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

É pelo menos essa a intenção da Estrutura de Missão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. A AIMA vai mobilizar mais de uma centena de pessoas para trabalhar nas novas instalações.



Além de contar com trabalhadores da AIMA, vai envolver também colaboradores de entidades da sociedade civil que já receberam formação técnica.



O centro de atendimento de Telheiras vai funcionar entre as oito da manhã e as dez da noite.



Artur Girão, presidente do sindicato que representa os trabalhadores da AIMA, vê com bons olhos esta operação, que deve manter-se até junho do próximo ano.



O objetivo da AIMA passa por resolver os mais de 400 mil processos pendentes de regularização de imigrantes em Portugal.